Caravanas y concentraciones, Samuel intensifica su campaña a pocos días del silencio electoral

El mensaje principal que Unidad quiere transmitir a la ciudadanía es que esta elección es crucial para cambiar la realidad del país y “que el voto seguro es Samuel Doria Medina”, dijo la vocera de la alianza.

<br /> <br />

Fuente: Unitel

La vocera de la alianza Unidad, Elizabeth Reyes, destacó que en los últimos días de campaña electoral se intensificarán las actividades para “conectar” con los electores y ofrecer un mensaje de esperanza y certidumbre. Enfatizó que los cierres de campaña serán “distintos” y tendrán un enfoque en la interacción directa con los ciudadanos.

El candidato Samuel Doria Medina estará presente en diferentes eventos y caminatas en ciudades como Santa Cruz de la Sierra, además que prepara su cierre de campaña en una concentración masiva en La Paz y El Alto el 12 y 13 de agosto, respectivamente.

Reyes destacó que el equipo de campaña está trabajando de manera seria y responsable para llegar a la mayor cantidad de ciudadanos y dar a conocer sus soluciones para los problemas del país.

[/ Foto: RRSS] / Samuel Doria Medina, líder de la alianza Unidad

“Estamos haciendo cierres de campaña donde conectamos mucho más con la población, nos queda el cierre de campaña tanto en la ciudad de La Paz, el día 12 a partir de las 15:00, como el día miércoles, en la ciudad de El Alto, a partir de las 17:00”, apuntó.

Este lunes, Doria Medina estará en la capital cruceña, en la Rotonda de El Cristo, “dándole certidumbre, dándole esperanza a la gente,” a la que se invita a participar de manera masiva en la votación del 17 de agosto.