Carlos Mesa llama a votar con conciencia y responsabilidad en las elecciones

El expresidente pidió a la ciudadanía reflexionar sobre el presente y evitar repetir errores del pasado

Fuente: Correo del Sur

El expresidente Carlos Mesa difundió un mensaje en sus redes sociales en el que exhorta a la población a participar de las elecciones con responsabilidad, destacando que el voto constituye la principal herramienta de expresión democrática.

“El voto es nuestra voz y la expresión de nuestra decisión. De nosotros depende edificar un futuro mejor, participando en el más importante ejercicio de ciudadanía”, escribió Mesa, remarcando la necesidad de ejercer este derecho con conciencia.

En su publicación, también señaló que el acto de sufragar debe realizarse pensando en la realidad actual del país y en la importancia de no repetir los errores del pasado.

