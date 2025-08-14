Casa Blanca: Trump «quiere agotar todas las opciones» para resolver el conflicto ucraniano de forma pacífica

Fuente: https://actualidad.rt.com

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró este jueves que Donald Trump prioriza la resolución pacífica del conflicto armado entre Kiev y Moscú y no escatimará esfuerzos en intentar lograr esa meta durante el próximo cara a cara con su par ruso Vladímir Putin en Alaska.

«El presidente quiere agotar todas las opciones para intentar llevar esta guerra a una resolución pacífica», afirmó la vocera. «Quiere sentarse a mirar al presidente ruso a los ojos y ver qué avances se pueden lograr para que la pelota se mueva hacia adelante para poner fin a esta brutal guerra», agregó.

Leavitt subrayó que el «complejo y brutal» conflicto es herencia de su antecesor, Joe Biden, a quien culpó de «incompetencia y debilidad» por permitir que las tensiones derivaran en hostilidades. «Este presidente trata de resolverlo y ponerle fin», resumió.

Trump y Putin se reunirán el viernes en la ciudad de Anchorage, en Alaska, para abordar la crisis ucraniana, entre otros temas. Será su primer encuentro personal desde 2019, cuando ambos se vieron en el marco de la cumbre del G20 en Osaka, Japón.

Además, será el primer viaje del presidente ruso a EE.UU. en casi una década. El mandatario viajó a Nueva York en septiembre de 2015 para participar en el debate anual de la Asamblea General de la ONU.