Casi 100 muertos y miles de pacientes afectados: crece caos por fentanilo contaminado en Argentina

Fuente: https://actualidad.rt.com

El escándalo por la distribución de fentanilo contaminado en cientos de hospitales de Argentina ya dejó un saldo de 96 muertos, 45.000 pacientes afectados, los dueños de dos laboratorios en la mira de la justicia y una crisis política para el presidente Javier Milei.

La creciente cifra de víctimas provocó que la emergencia sanitaria que comenzó en abril ahora sí se convierta en un tema central en los medios de comunicación y que avancen los reclamos parlamentarios para que las autoridades expliquen como ocurrió el descuido en los controles de producción y de distribución de la sustancia que tenía fines médicos.

El miércoles, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sesionó para abordar este tema y la diputada Victoria Tolosa Paz realizó un pormenorizado recuento de la falta de trazabilidad del fentanilo que estaba contaminado con bacterias que provocan problemas respiratorios e incluso la muerte.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pero, además, sorprendió al confirmar que de las 154.000 ampollas que estaban contaminadas, se terminaron aplicando 45.000 a pacientes en 188 hospitales de todo el país. El resto no se distribuyó gracias a que se detectó y frenó el lote.

Esa es la razón por la que el número de víctimas fatales todavía es provisional y se prevé que seguirá aumentando en los próximos días. Así ya lo había anticipado Ernesto Kreplak, el juez que está a cargo de la causa judicial qué investiga a las empresas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La estatal Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) también quedó en la mira, ya que es el organismo encargado de garantizar la calidad de los medicamentos que se distribuyen en Argentina, pero desde que comenzó a gobernar Milei, eliminó múltiples controles con el argumento de quitarle a los ciudadanos «el peso» del Estado.

¿Y el Gobierno?

El problema es que este jueves el portal El Destape reveló que entre noviembre y diciembre del año pasado la Anmat detectó graves irregularidades en la seguridad de los Laboratorios Ramallo, en donde se estaba produciendo el fentanilo para HLB Pharma, pero, a pesar de esas alertas, permitió que continuara con la fabricación del medicamento.

Recién en febrero, la Anmat frenó la producción del fentanilo, pero los lotes contaminados se habían elaborado desde el 18 de diciembre y se distribuyeron enseguida. El resultado fue que en abril estalló un inusual brote de enfermedades respiratorias en el Hospital Italiano de La Plata.

El 8 de mayo, por fin, la Anmat emitió una alerta para que en ningún hospital del país se utilizara el lote 31202 de fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma ya que se estaban investigando falencias en la calidad de su producción. Entonces se reportaron 14 muertos, pero tres meses después ya casi llegan a 100.

La emergencia sanitaria ha sumido en una crisis al Gobierno. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, culpó a la Anmat, a pesar de que él mismo es quien a diario anuncia el fin de controles de todo tipo. Su acusación lo enfrentó al ministro de Salud, Mario Lugones, quien hasta ahora no ha ofrecido explicación sobre el fentanilo contaminado mientras la oposición incrementa los reclamos para que renuncie. En la Cámara de Diputados, en tanto, avanzan un pedido de explicaciones al Gobierno y la creación de una comisión investigadora.

En la parte judicial, el juez Kreplak ya imputó a 24 personas pero crece la presión para que dicte procesamientos y detenciones. Entre los acusados destacan los empresarios farmacéuticos Ariel García Furfaro y Sebastián Nanino, así como los miembros de las comisiones directivas de los laboratorios involucrados, pero todavía no hay ningún funcionario acusado.