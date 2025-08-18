Caso EBA: TSJ remitió antecedentes y Fiscalía General espera notificaciones

El caso denominado EBA (Empresa Bolivia de Alimentos) inició en 2022 por una denuncia contra la expresidenta Añez por presuntamente autorizar nombramientos ilegales en la empresa estatal.

Fuente: Unitel

Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió remitir el caso EBA, que implica a la expresidenta Jeanine Añez, a juicio de responsabilidades, la Fiscalía General del Estado informó que el documento ya llegó a esta institución y que se espera las notificaciones a todos los implicados para proceder con los requerimientos.

“Hemos sido notificados la anterior semana con la remisión de antecedentes por parte del presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en ese entendido se tiene de que conforme a procedimiento a Ley 044, el caso se denominada EBA”, dijo

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Señaló que “lo que esperamos es que se notifique a todas las partes dentro del proceso penal, también haremos conocer al presidente del TSJ, para que se pueda hacer conocer a las partes, en principal lo que es EBA, para que dentro de la Ley 044 puedan presentar su preposición acusatoria”, afirmó el fiscal general.

El caso denominado EBA (Empresa Bolivia de Alimentos) inició en 2022 por una denuncia contra la expresidenta Añez por presuntamente autorizar nombramientos ilegales en la empresa estatal durante su gestión presidencial.

Mariaca afirmó que una vez que se cumplan las diligencias y procedimientos, se emitirá la resolución correspondiente y se avanzará con el proceso.

El caso EBA estaba en manos del tribunal sexto de La Paz, pero el TSJ remitió el caso a juicio de responsabilidades.