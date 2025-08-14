Caso wiphala: Justicia declara procedente apelación de Calvo y lo absuelve de “culpa y pena”

Rómulo Calvo planteó una apelación porque había sido absuelto de un delito pero fue declarado culpable por ultraje a símbolos patrios.

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz declaró procedente la apelación que interpuso el expresidente cívico Rómulo Calvo en el caso wiphala y lo absolvió de culpa.

UNITEL tuvo acceso este jueves al auto de vista que emitió el TDJ de Santa Cruz para resolver la apelación que interpuso Calvo a la sentencia que emitió el juez quince de sentencia penal de la capital.

En aquella sentencia el juzgado había absuelto a Calvo del delito de difusión e incitación al racismo o a la discriminación; sin embargo, lo declaró culpable por el delito de ultraje a los símbolos patrios.

En la parte resolutiva del documento del TDJ, se declara procedente y admisible la apelación planteada por Calvo, anula parcialmente la sentencia que se mantenía contra el cívico y resuelve emitir una nueva sentencia “absolviendo de pena y culpa” al acusado.

“Se ha hecho justicia. En principio manifestamos que no había argumentos suficientes para una sentencia condenatoria contra Rómulo Calvo”, manifestó Martín Camacho, abogado.

ANTECEDENTES

Este caso se remonta a septiembre del 2021 cuando se realizaba un acto protocolar en la plaza 24 de Septiembre por la efeméride departamental. En aquella ocasión David Choquehuanca, quien ejercía de presidente interino, se aprestaba a izar una wiphala lo que motivó la abruptamente suspensión del acto por parte del gobernador Luis Fernando Camacho pues ese cometido no estaba contemplado en el programa.

En aquella ocasión, el exlíder cívico no estaba presente y tras esta situación organizaciones sociales y autoridades del partido azul impulsaron una marcha de desagravio en el mes de octubre, fue entonces que Calvo apuntó que la bandera indígena no lo representaba y esto fue detonante de la denuncia ya que se lo acusó de insultar a la wiphala por referirse a esta como un “trapo”.