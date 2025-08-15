China exige a Filipinas cesar «provocaciones» en el mar

Fuente: https://actualidad.rt.com

El Ministerio de Defensa de China ha acusado este viernes a la Guardia Costera de Filipinas de realizar «maniobras peligrosas» tras el incidente ocurrido el 11 de agosto cerca del bajo de Masinloc, en aguas disputadas del mar de la China Meridional.

Según el portavoz ministerial Jiang Bin, las acciones filipinas «pusieron en grave peligro la seguridad de los buques y del personal chino». «Exigimos que la parte filipina cese de inmediato su retórica y acciones infractoras y provocadoras«, declaró en una rueda de prensa este viernes, aseverando que Pekín «se reserva el derecho de tomar las contramedidas necesarias».

Jiang, sin embargo, no confirmó ni desmintió que dos embarcaciones chinas colisionaran durante el suceso, de lo que habían informado previamente desde Filipinas.

El Gobierno filipino rechazó cualquier responsabilidad por el choque. «Fue un desenlace desafortunado, pero no causado por nuestras acciones», afirmó la ministra de Exteriores, Theresa Lazaro, en un comunicado esta jornada.

