Choferes de El Alto: "Haremos una pausa por las elecciones, esta lucha por el combustible va a continuar"Categorías PolíticaEtiquetas 15/08/2025 Las filas por gasolina y diésel persisten en las principales estaciones del eje troncal del país. [Foto archivo: APG] / Registro de filas por combustible en un surtidor de La Paz Fuente: Unitel eju.tv La escasez de combustible continúa generando preocupación entre los choferes del país. El sector del transporte en la ciudad de El Alto anunció que, tras las elecciones generales, van a continuar exigiendo al Gobierno una solución a la falta de carburante en los surtidores. "Nos hemos reunido por este problema que estamos atravesando a nivel nacional. Somos representantes de los choferes. Hemos salido en varias oportunidades y, aunque haremos una pausa por las elecciones, esta lucha por el combustible va a continuar", declaró el ejecutivo de los choferes de El Alto, Reynaldo Luna. El dirigente alteño también hizo un llamado a otros sectores del transporte público para que se sumen a la exigencia de soluciones inmediatas ante la escasez. "Tenemos que unirnos todos. El país debe unirse. Nos están engañando diciendo que hay subvención; eso no existe. Lo que queremos es combustible", expresó. La pasada jornada, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró que el abastecimiento de carburantes llega al 100% de la demanda, pero las filas continúan en los surtidores del país. "Hay una práctica de especulación y acaparamiento (…) si se está entregando ya por dos meses el 100% de combustible, ¿por qué hay filas?", cuestionó.