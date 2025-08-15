Choferes de El Alto: “Haremos una pausa por las elecciones, esta lucha por el combustible va a continuar”

Fuente: Unitel

La escasez de combustible continúa generando preocupación entre los choferes del país. El sector del transporte en la ciudad de El Alto anunció que, tras las elecciones generales, van a continuar exigiendo al Gobierno una solución a la falta de carburante en los surtidores.

“Nos hemos reunido por este problema que estamos atravesando a nivel nacional. Somos representantes de los choferes. Hemos salido en varias oportunidades y, aunque haremos una pausa por las elecciones, esta lucha por el combustible va a continuar”, declaró el ejecutivo de los choferes de El Alto, Reynaldo Luna.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El dirigente alteño también hizo un llamado a otros sectores del transporte público para que se sumen a la exigencia de soluciones inmediatas ante la escasez.

“Tenemos que unirnos todos. El país debe unirse. Nos están engañando diciendo que hay subvención; eso no existe. Lo que queremos es combustible”, expresó.

La pasada jornada, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró que el abastecimiento de carburantes llega al 100% de la demanda, pero las filas continúan en los surtidores del país.

“Hay una práctica de especulación y acaparamiento (…) si se está entregando ya por dos meses el 100% de combustible, ¿por qué hay filas?”, cuestionó.