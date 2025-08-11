Chuquisaca es el primer departamento en concluir el armado de las maletas electorales

Este domingo se terminó el armado de las 1.815 maletas electorales que serán distribuidas en todo su territorio





Fuente: eldeber.com.bo

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca se convierte en el primero en concluir con el armado de las 1.815 maletas electorales que serán distribuidas en todo su territorio, esto con miras a las Elecciones Generales del 17 de agosto.

A una semana de los comicios, ese departamento ya tienen listas todas las maletas con el material necesario para la jornada electoral que incluyen papeletas, actas electorales, listas de los ciudadanos habilitados y no habilitados, certificados de sufragio y hojas de trabajo, además de los útiles de apoyo como bolígrafos, sellos y papel higiénico, entre otros.

El sábado, el TED Chuquisaca terminó de armar las 820 maletas electorales del área rural y hoy hizo lo propio con las del área urbana, según informó el presidente, Mauricio Del Río.

“Hemos realizado la verificación rigurosa de cada uno de los materiales de la maleta electoral (…) Asimismo, el Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca ha dispuesto que para tener un mejor control y no haya espacio a errores, tengamos una etapa más de verificación de cada maleta electoral”, informó el presidente.

Luego de eso, es decir, el 14 de agosto, se despachará las maletas electorales correspondientes al área rural de Chuquisaca con la custodia de fuerzas policiales y militares.

Mientras que las maletas del área urbana serán enviadas a sus respectivos recintos electorales el sábado 16 de agosto.