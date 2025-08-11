Cienciano ya está en La Paz: «La serie es muy pareja»

El equipo peruano llegó a Bolivia con la ilusión de avanzar a cuartos de final tras el duelo de ida contra Bolívar, que se disputará este miércoles en el estadio Hernando Siles. Se entrenará el lunes y martes en Achumani.

El peruano Cienciano aterrizó la mañana del lunes en La Paz para encarar la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Bolívar, partido programado para este miércoles desde las 18:00 en el estadio Hernando Siles.

Inicialmente, el equipo incaico debía arribar el domingo, pero un percance en la aerolínea provocó que el vuelo se retrasara. La demora fue atribuida a fallas técnicas en el avión y problemas logísticos. Finalmente, el vuelo despegó de Chiclayo, hizo escala en Lima y aterrizó en la sede de gobierno.

“La expectativa es alta y llegamos con la ilusión de hacer un buen partido. Soñamos con el título del torneo. No hay favoritos en este tipo de torneos. Bolívar se reforzó muy bien y es una llave muy pareja”, declaró Carlos Garcés, delantero de Cienciano, tras su llegada a La Paz.

El atacante añadió que en estas series internacionales no importa dónde se juegue primero. “En estos partidos de Copa Sudamericana no influye dónde uno empieza jugando la serie. El que haga mejor las cosas se quedará con la llave”, señaló.

Sobre el rival, Garcés reconoció la calidad de la academia paceña. “Es un equipo que juega bien. Bolívar se reforzó con jugadores de mucha jerarquía. A Martín Cauteruccio lo conocemos, jugó mucho tiempo en Perú, pero nosotros también tenemos lo nuestro”, afirmó.

Los incaicos se entrenarán el lunes en la tarde en el estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani, perteneciente a The Strongest, y cerrarán su preparación el martes en el mismo escenario, ajustando detalles para el partido.

Previo a su llegada a Bolivia, Cienciano disputó el viernes su último encuentro antes del duelo copero, empatando 1-1 como visitante frente a Comerciantes Unidos, por la quinta fecha del torneo Clausura de la Liga Peruana.

El partido de revancha se disputará el miércoles 20 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, también a partir de las 18:00, donde ambos equipos buscarán definir quién avanzará a la siguiente ronda.