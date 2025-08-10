Cinco rojas en ocho partidos: la crisis disciplinaria de Oriente

Oriente Petrolero atraviesa una preocupante crisis de disciplina: en los últimos ocho partidos acumula cinco expulsiones, lo que ha afectado su rendimiento y lo mantiene fuera de la zona de clasificación internacional.

Oriente Petrolero vive un momento complicado en el torneo “todos contra todos” y en la Copa Bolivia, no solo por los resultados irregulares, sino por una preocupante seguidilla de expulsiones. En sus últimos ocho encuentros, el equipo refinero sufrió cinco tarjetas rojas que han mermado su rendimiento y lo mantienen fuera de los puestos de clasificación internacional.

La racha negativa comenzó en la fecha 13 del torneo liguero, cuando cayó por 5-1 frente a GV San José en Oruro. Ese día, el paraguayo Ronald Acuña vio la roja y, tras el incidente, dejó de formar parte del club. La situación se repitió en la jornada siguiente, en el empate 3-3 contra ABB en Santa Cruz, donde Franz González fue expulsado. Días después, el mediocampista sufrió una grave lesión que lo dejó fuera de las canchas.

En la Copa Bolivia, Oriente logró un triunfo 2-1 sobre Guabirá, pero la alegría se vio opacada por la rotura de ligamentos de González y la expulsión del argentino Ricardo Centurión. Contra Bolívar, en La Paz, perdió por la mínima sin sufrir bajas disciplinarias, pero el patrón volvió a repetirse en el duelo ante Independiente en Sucre: derrota 1-0 y expulsión de Pablo Vaca.

En medio de este panorama, el equipo tuvo algunos respiros: perdió contra Nacional Potosí sin ver tarjetas rojas y venció 3-0 a Aurora en Montero en un partido limpio. Sin embargo, en su más reciente visita a Cochabamba, frente a FC Universitario de Vinto, volvió a la senda de la indisciplina: Walter Chalá cometió un penal infantil y fue expulsado.

Esa derrota 2-1 ante los cochabambinos, a pesar de que Oriente comenzó ganando, dejó a los dirigidos por Gualberto Mojica con un sabor amargo y un panorama complicado. Los constantes castigos no solo condicionan los partidos, sino que generan bajas clave en momentos decisivos del calendario.

Tras el último tropiezo, Oriente Petrolero se ubica en la décima posición con 19 puntos, lejos de la pelea por puestos internacionales. El cuerpo técnico y la dirigencia deberán trabajar para cortar la crisis de disciplina si quieren que el equipo sea protagonista en el campeonato.