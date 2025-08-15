Claure ratifica que se irá de Bolívar: «Uno pierde esa energía y esa chispa en los ojos»

Asegura que es feo para el bolivarista escuchar que él es dueño del club por la inversión hecha en este tiempo. También indicó que la institución es autosostenible.

Jorge Asturizaga Quisbert

Fuente: eldeber.com.bo

“Lo peor que le puede pasar a Bolívar es dejar a un presidente tanto tiempo”, con esa frase el titular del club, Marcelo Claure, ratificó que dejará de liderar a la institución celeste de La Paz.

Indicó que se irá cuando entregue el estadio en Tembladerani, probablemente a fin de año.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A pocas horas de las Elecciones Generales 2025 en Bolivia, Claure reiteró su posición sobre el futuro de Bolívar. “Lo peor que le puede pasar al país es dejar a un presidente mucho tiempo y lo peor que se le puede hacer al Bolívar es dejar un presidente tanto tiempo. El equipo ya es sostenible”, apuntó.

Manifestó que le costó mucho cumplir el objetivo de que el club sea autosostenible. “Es el único que no pierde plata, me ha costado llegar allí a través de televisión, entradas, venta de jugadores. Bolívar genera 12.000.000 de dólares en ingresos y tiene 12.000.000 de dólares en gastos”.

Argumentó que no es el dueño del club. “Para el bolivarista es feo (escuchar) que Marcelo es el dueño. El club me dio el honor de dirigir la institución más importante del Bolivia”. Luego añadió que el club necesita un líder nuevo.

Claure llegó a la Academia en 2008 y un año después creo BAISA, la empresa que administra el club. En 2020 fue elegido presidente.

“Este año quiero entregar el estadio, es algo que me va a encantar. Comencé esto hace 14 años, son tantos problemas que uno tiene y creo que necesita gente nueva. Estoy seguro que va a venir una persona joven con ganas de comerse el mundo y creo que lo va a hacer mejor que yo. Son 14 años y uno pierde esa energía y esa chispa en los ojos”, dijo.

También reiteró que replicará en todo el país la Academia de formación de jugadores que instaló en Santa Cruz.