Cliente regresa con machete tras rechazar precio en barbería cruceña

Un hecho inusual quedó registrado en las cámaras de seguridad de una barbería en el Plan Tres Mil, Santa Cruz de la Sierra, cuando un hombre ingresó al local con un machete en mano para amenazar a tres trabajadores.

Fuente: PAT

Según el reporte preliminar, el individuo reclamó por el precio del corte de cabello, al considerarlo excesivo. El hecho ocurrió el pasado 4 de agosto, cuando, tras recibir el servicio, el hombre regresó al establecimiento para intentar agredir a los empleados.

En las imágenes se observa que el agresor se acerca a uno de los barberos, que hablaba por teléfono, y hace el amague de atacarlo con el machete.

Ante la indiferencia del trabajador, vuelve a amenazarlo y luego se dirige a otro empleado, a quien golpea con la cabeza.

Este último logra contener el arma con una toalla mientras los tres trabajadores reducen al agresor, quien mantenía una sonrisa durante el incidente.