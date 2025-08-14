Cochabamba: Aceite, arroz y azúcar; la demanda crece y las filas se alargan en EMAPA

Cochabamba. Largas filas en EMAPA por escasez y altos precios de productos básicos.

Fuente: ATB

Desde la madrugada de este jueves, al menos una decena de personas se apostó en las puertas del supermercado de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), formando una fila para adquirir productos esenciales como aceite, harina, arroz y azúcar.

Los compradores señalaron que la decisión de acudir a EMAPA responde a la dificultad para encontrar estos productos en los mercados tradicionales o, en su defecto, a los elevados precios que presentan en otros puntos de venta.

“Venimos temprano porque en los mercados está difícil encontrar aceite y azúcar, y cuando hay, el precio es demasiado alto”, comentó una de las personas en la fila.