Cochabamba: Denuncian que perros atacaron e hirieron a una mujer

Fuente: Unitel

Personal de Zoonosis capturó a un perro que junto a otros canes, hirieron a una mujer que transitaba por el sector de Pucarita Chica, zona sur de la ciudad de Cochabamba.

Según la información, fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades de que una jauría estaría atemorizando en la zona luego de que la mañana de este miércoles atacaran a una mujer adulta.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De acuerdo a la información, los canes acorralaron a la víctima llegando a morderle en una de las piernas ocasionando severas heridas.

Personal municipal se hizo presente en el sector para identificar a los canes que causaron este ataque; sin embargo, durante la intervención solo uno de los perros fue localizado.

Se conoce que al momento de intentar capturarlo, el animal se mostró agresivo, por lo que los funcionarios tuvieron que utilizar un sedante para poder tranquilizarlo y así llevarlo hasta sus dependencias para ser evaluado.