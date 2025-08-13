Cochabamba: Denuncian que perros atacaron e hirieron a una mujer

Cochabamba: Denuncian que perros atacaron e hirieron a una mujerCategorías SeguridadEtiquetas 13/08/2025 De acuerdo a la denuncia, se trataría de una jauría que se encontraba en el sector de Pucarita Chica, en Cochabamba. Se busca a los demás animales. Ariel Buitrago [Foto: Ariel Buitrago – UNITEL] / Personal de Zoonosis intervino en la zona Fuente: Unitel eju.tv Personal de Zoonosis capturó a un perro que junto a otros canes, hirieron a una mujer que transitaba por el sector de Pucarita Chica, zona sur de la ciudad de Cochabamba. Según la información, fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades de que una jauría estaría atemorizando en la zona luego de que la mañana de este miércoles atacaran a una mujer adulta. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas De acuerdo a la información, los canes acorralaron a la víctima llegando a morderle en una de las piernas ocasionando severas heridas. Personal municipal se hizo presente en el sector para identificar a los canes que causaron este ataque; sin embargo, durante la intervención solo uno de los perros fue localizado. Se conoce que al momento de intentar capturarlo, el animal se mostró agresivo, por lo que los funcionarios tuvieron que utilizar un sedante para poder tranquilizarlo y así llevarlo hasta sus dependencias para ser evaluado. [Foto: Ariel Buitrago – UNITEL] Pese a la búsqueda por los alrededores, no se logró encontrar a los otros perros, pero se aclaró que continuarán recorriendo el lugar para localizarlos. Por su parte, se dio a conocer que la mujer que resultó herida tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro de salud. Se espera conocer un informe sobre su estado actual. Asimismo, el personal municipal aprovechó la intervención en el sector para socializar, junto a los dirigentes, a los vecinos de que no deben dejar a sus mascotas en las calles.