Colombia: Fiscalía pedirá declarar el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay como crimen de lesa humanidad; esto qué significa

El asesinato de Miguel Uribe Turbay fue catalogado por la Fiscalía bajo la figura de lesa humanidad, lo que asegura que la investigación no prescriba y se mantenga activa hasta esclarecer responsabilidades

Fuente: infobae.com eju.tv



La familia de Miguel Uribe Turbay demanda el esclarecimiento total del crimen, luego de que la Fiscalía lo calificara como delito de lesa humanidad, garantizando que la investigación continúe sin límite de tiempo – crédito Luisa Gonzalez / Reuters

El señalamiento del asesinato de Miguel Uribe Turbay como un delito de lesa humanidad representa un desarrollo significativo para las investigaciones en curso.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De acuerdo con lo reportado por Noticias RCN, la Fiscalía calificó este caso bajo dicha figura durante una audiencia reciente, remarcando que esto implica que “no prescribe, no vence en el tiempo y adicionalmente que es de la mayor gravedad”.

Esta calificación pone el crimen al mismo nivel de otros grandes magnicidios ocurridos en Colombia, como los de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, cuyos procesos judiciales han tenido larga duración y siguen demandando esclarecimiento.

Según lo relatado en el informe, la Fiscalía procesó a cuatro de los implicados en el caso por el nuevo delito de homicidio agravado: alias el Costeño, señalado como el determinador material del ataque; alias Claro; alias Andrea o Gabriela, quien habría entregado el arma al menor sicario; y Cristian Camilo González, el conductor de la motocicleta en la que escapó el atacante del senador.

Estas personas, junto con William Fernando González, alias el Hermano, fueron señaladas formalmente por su participación en el atentado.

La reciente calificación del caso como delito de lesa humanidad redefine el alcance judicial y subraya la exigencia social de esclarecer un magnicidio que marca la historia política del país – crédito Luisa Gonzalez / Reuters

“Este crimen debe ser catalogado como crimen de lesa humanidad, según los estándares del derecho Internacional Penal. Este no fue un ataque aislado, sino sistemático contra un líder de la oposición, hay temas políticos y no simplemente terceros que querían afectar a una persona. Querían afectar a un partido político: el Centro Democrático”, afirmó el abogado Víctor Mosquera y representante de la familia Uirbe Turbay en diálogos con Noticias RCN.

A pesar de la imputación, el término “magnicidio” no existe como tal dentro del marco legal colombiano. Sin embargo, la Fiscalía enfatizó que esto no disminuye la gravedad del hecho.

Además de los cargos por homicidio agravado, se imputó el delito de concierto para delinquir a dos de los detenidos, por la presunta organización previa con fines delictivos.

Las penas previstas para estos delitos oscilan entre 33 y 50 años de prisión. Actualmente, las autoridades siguen trabajando para determinar quién ordenó el ataque contra el precandidato presidencial.

El informe subraya que, hasta el momento, “no hay rastro de quién ordenó el ataque” y resalta la exigencia de la sociedad colombiana: “Las autoridades deberán responderle a Colombia que clama porque se haga justicia”.

Esto es un crimen de lesa humanidad en Colombia

Un crimen de lesa humanidad en Colombia es una conducta grave cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

El señalamiento de la Fiscalía otorga al proceso una dimensión histórica y jurídica que podría transformar la respuesta institucional ante atentados contra figuras públicas en Colombia – crédito Luisa Gonzalez / Reuters

Estos actos incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, deportaciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y persecuciones por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género.

La definición en Colombia se basa en el Derecho Internacional, especialmente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual el país es parte.

No importan las circunstancias de guerra o conflicto armado: lo fundamental es que los delitos se cometan como parte de una política de ataque masivo o sistemático contra civiles.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, lo que significa que las personas responsables pueden ser investigadas y juzgadas sin límite de tiempo.

Estos son los indicadores que diferencian un crimen común a un crimen de lesa humanidad

Contexto: Los crímenes de lesa humanidad ocurren como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. No son hechos aislados ni accidentales.

Así fue el momento exacto en el que dispararon a Miguel Uribe – crédito @ColombiaOscura_/x