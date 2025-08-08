Comité pro Santa Cruz advierte con un paro indefinido si el Gobierno no atiende al sector salud

Agustín Zambrana, primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, se pronunció sobre la tensa situación del sector salud en el departamento, advirtiendo que la falta dé respuesta del Gobierno central podría desembocar en un paro indefinido a partir del próximo miércoles.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Según Zambrana, la Gobernación de Santa Cruz está a la espera de la firma de la ministra de Salud, María Renée Castro, para poder conciliar cuentas y proceder con el pago de Bs 29 millones que se adeudan al sector por concepto del bono de vacunación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El líder cívico denunció que esta firma se ha retrasado desde el 1 de agosto, y que su ausencia está impidiendo el pago a más de 10.000 trabajadores sanitarios.

El sector salud declaró un cuarto intermedio en sus protestas, que habían iniciado el 28 de julio en medio del brote de sarampión. El plazo de esta tregua culmina el martes, por lo que la presión sobre el Ministerio de Salud se intensificará.

Zambrana fue enfático al señalar que, de no recibir la transferencia de los recursos, el Comité pro Santa Cruz se unirá a las protestas para apoyar las demandas regionales.

El líder cívico expresó la frustración en el departamento por la falta de acción del Gobierno central, debido a que “nos deben nuestra plata” para cumplir con las competencias autonómicas.