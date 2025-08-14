Cómo es el ambicioso plan de la NASA para instalar un reactor nuclear en la Luna antes de 2030

El proyecto, que pertenece al programa Fission Surface Power, busca suministrar electricidad continua a futuras bases lunares. Cuáles son los desafíos que deberán enfrentar para garantizar operaciones sostenidas en ambientes extremos.

Por Joaquín Bahamonde

Un ambicioso proyecto busca establecer una fuente continua de energía en la Luna, apostando por la tecnología nuclear para sostener futuras bases y misiones de larga duración (NASA) Un ambicioso proyecto busca establecer una fuente continua de energía en la Luna, apostando por la tecnología nuclear para sostener futuras bases y misiones de larga duración (NASA)

La NASA anunció su plan para instalar un reactor nuclear de 100 kilovatios en la Luna antes de 2030, una iniciativa que podría transformar la estrategia energética de las misiones espaciales sostenidas.