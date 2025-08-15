¿Cómo estará el clima durante el fin de semana electoral en Santa Cruz?

El Senamhi emitió su pronóstico para este viernes y el fin de semana, justo cuando comienzan las restricciones por el Auto de Buen Gobierno en todo el departamento.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

<br /> <br />

Fuente: Red Uno

La pronosticadora del Senamhi, Cristina Chirino, informó sobre las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana electoral en la capital cruceña, a fin de que la población tome precauciones al salir de sus viviendas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para este viernes 15 de agosto, cuando inician las restricciones por las elecciones generales del domingo 17, se prevé una jornada con cielos despejados a poco nubosos y vientos del sur. La temperatura máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 17°C, condiciones consideradas estables.

Cambios a partir del sábado

Chirino advirtió que las condiciones cambiarán desde el sábado.

“El fin de semana cambian las condiciones atmosféricas. El tiempo va a estar inestable, ¿qué quiere decir eso? Que tanto la temperatura mínima como la máxima van a ascender”, explicó.

Tanto el sábado como el domingo, las temperaturas máximas podrían llegar a los 33°C. Además, se prevén vientos del noroeste con ráfagas de 50 a 80 km/h.