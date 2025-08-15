Cómo los gatos con demencia podrían ayudar a encontrar una cura para el Alzheimer

Expertos de la Universidad de Edimburgo realizaron exámenes post mortem en los cerebros de 25 gatos que habían mostrado síntomas de demencia en vida, incluyendo confusión, trastornos del sueño y aumento de la vocalización.

Fuente: BBC News Brasil

Los gatos desarrollan demencia de manera similar a los humanos con Alzheimer , lo que aumenta las expectativas de avances en la investigación de la enfermedad, según los científicos.

La demencia es un término general para síntomas como pérdida de memoria y deterioro del pensamiento, mientras que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa específica que causa estos síntomas.

Expertos de la Universidad de Edimburgo realizaron exámenes post mortem en los cerebros de 25 gatos que habían mostrado síntomas de demencia en vida, incluyendo confusión, trastornos del sueño y aumento de la vocalización.

Encontraron una acumulación de beta-amiloide , una proteína tóxica y una de las características definitorias del Alzheimer.

El descubrimiento fue aclamado por los científicos como un «modelo natural perfecto para el Alzheimer», que podría ayudarlos a explorar nuevos tratamientos para humanos.

Robert McGeachan, líder del estudio en la Escuela Real (Dick) de Estudios Veterinarios de la Universidad de Edimburgo, dijo: «La demencia es una enfermedad devastadora, ya sea en humanos, gatos o perros».

«Nuestros hallazgos resaltan las sorprendentes similitudes entre la demencia felina y la enfermedad de Alzheimer en las personas», afirmó.

«Esto abre la posibilidad de investigar si nuevos tratamientos prometedores para el Alzheimer humano también podrían beneficiar a nuestras mascotas mayores».

Las imágenes de microscopía de gatos mayores que previamente mostraban síntomas de demencia felina revelaron una acumulación de beta-amiloide en las sinapsis, las uniones entre las células cerebrales.

Resonancias magnéticas en blanco y negro de dos cerebros de gatos. La de la izquierda muestra áreas brillantes que indican pérdida cerebral, mientras que la de la derecha, de un gato normal, no muestra dichas áreas.

Las sinapsis permiten que los mensajes pasen entre las células cerebrales y su pérdida provoca una reducción de la memoria y de la capacidad de razonamiento en las personas con Alzheimer.

El equipo cree que el descubrimiento en gatos podría ayudarlos a comprender mejor este proceso, ofreciendo un modelo valioso para estudiar la demencia en las personas.

Anteriormente, los investigadores han estudiado roedores modificados genéticamente, aunque esta especie no desarrolla demencia de forma natural.

«Dado que los gatos desarrollan naturalmente estos cambios cerebrales, pueden ofrecer un modelo más preciso de la enfermedad que los animales de laboratorio tradicionales, lo que beneficia tanto a la especie como a sus cuidadores», dijo McGeachan.

¿La investigación beneficiará a los gatos?

Los investigadores hallaron evidencia de que las células de soporte cerebral —llamadas astrocitos y microglía— absorbieron las sinapsis afectadas. Este proceso, conocido como poda sináptica, es importante durante el desarrollo cerebral, pero también contribuye a la demencia.

La profesora Danielle Gunn-Moore, especialista en medicina felina de la facultad de veterinaria, dijo que el descubrimiento también podría ayudar a comprender y controlar la demencia felina.

«La demencia felina es extremadamente angustiante tanto para el gato como para su dueño», dijo.

Es a través de estudios como este que comprenderemos la mejor manera de tratarlos. Esto será maravilloso para los gatos, sus dueños, las personas con Alzheimer y sus familias.

El grupo de derechos de los animales Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) dijo que el estudio parecía haber sido realizado de manera «respetuosa y no invasiva» en los cerebros de gatos que ya habían muerto.

Sin embargo, enfatizó que se opondría a cualquier investigación que implique futuros experimentos con gatos vivos.

El estudio, financiado por el Wellcome Trust y el Instituto de Investigación de Demencia del Reino Unido, se publicó en el European Journal of Neuroscience y en él participaron científicos de las Universidades de Edimburgo y California, el Instituto de Investigación de Demencia del Reino Unido y Scottish Brain Sciences.