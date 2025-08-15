¿Cómo marcar en la papeleta de las elecciones? Despeja esta y otras dudas aquí

Las elecciones generales se realizarán este domingo 17 de agosto y se elegirá al nuevo Presidente y Vicepresidente, además de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Fuente: Unitel

Este domingo 17 de agosto los bolivianos están convocados para sufragar en el marco de las elecciones generales. Ante ello, surgen dudas sobre la forma en cómo se debe emitir el voto y qué documentos se necesitan para hacerlo.

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, María Cristina Claros, despejó varias dudas y explicó que en la papeleta hay un recuadro en la parte inferior de cada columna en la que se puede colocar una marca para hacer conocer la preferencia electoral.

Imagen de la papeleta

“Una ‘X’ o un signo de ‘bien’ son recomendables para colocarse”, señaló al indicar que el votante recibirá una papeleta en la que estarán las fotografías de los candidatos a la Presidencia (parte superior) y a diputado por circunscripción uninominal o especial (parte inferior).

“El voto puede ser en línea o cruzado, también puede votar en blanco y la opción nulo, eso depende de la voluntad del soberano”, destacó.