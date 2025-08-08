Con 151 puntos en todo el país, comienza la Inspección Técnica Vehicular

La Policía convocó a los propietarios de los motorizados a presentarse en la revisión desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde y no esperar hasta los últimos días.

eju.tv

La Policía Boliviana dio inicio este viernes a la Inspección Técnica Vehicular (ITV) 2025, procedimiento para el cual habilitó 151 puntos en todo el territorio nacional.

«A escala nacional tenemos 151 puntos de Inspección Técnica Vehicular, cada uno cuenta con un mecánico titulado de la Universidad Mariscal Antonio José de Sucre, tenemos un encargado de la inspección que revisa la documentación que hace el registro y personal de apoyo; son 450 hombres a nivel nacional», informó el director de Planeamiento de la Policía, Víctor Hugo Sanabria.

Los efectivos del orden convocaron a los transportistas y dueños de motorizados presentarse en los puntos habilitados durante las primeras semanas de la inspección, para evitar largas filas, ya que se anticipa que no habrá extensiones de los plazos de revisión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Vamos a empezar todos los días desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, se mantendrá el precio de 30 bolivianos del derecho a la inspección, se necesita la fotocopia del RUAT, cédula de identidad, licencia de conducir y tener pagadas las multas que se tengan», detalló el jefe policial.

Para la inspección se implementarán equipos que pueden determinar el desgaste de la banda de rodadura, la densidad del líquido de frenos y de los fluidos de los aceites, además se cuenta con escáneres para motores a gasolina y diésel, según Sanabria.

«Revisaremos que el chasis coincida con la documentación y luego se procederá al examen del sistema electrónico, de frenado, de suspensión, tracción y otros», anunció el director.