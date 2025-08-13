“Con todo en contra, estamos avanzando”, dice Andrónico en su cierre de campaña en Cochabamba

El cierre de campaña de Alianza Popular, que postula a Andrónico Rodríguez, se realizó en el estadio del municipio de Sacaba.

<br /> <br />

Fuente: Unitel

El candidato de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, cerró su campaña electoral la noche de este miércoles con un acto en el estadio municipal de Sacaba, en Cochabamba.

“Con todo en contra, nuestros propios compañeros, el Gobierno, la derecha, a pesar de tantos obstáculos, estamos avanzando”, dijo Rodríguez.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pidió a sus bases que no se dejen llevar con discursos negativos y afirmó que los dirigentes no deben pelear por ser candidatos.

[UNITEL – Jurgen Guzmán] / El cierre de campaña de Andrónico Rodríguez en el estadio de Sacaba.

Dijo que por la pelea entre Evo Morales y Luis Arce, los militantes del MAS quedaron a la deriva.

Rodríguez afirmó que el país vivió varios años de estabilidad durante el gobierno del MAS, pero que también faltó crítica constructiva.

“No es momento de dividir al movimiento nacional popular”, dijo

Desde las 00:00 de este jueves comienza el periodo de silencio electoral en todo el país y estará prohibida toda propaganda o campaña electoral.

El candidato llegó al acto junto a su candidata a la vicepresidencia, Mariana Prado, y otros candidatos al Senado y la Cámara de Diputados.