Conductor se sube a un camellón e impacta contra dos árboles en la zona noroeste de Santa Cruz de la Sierra

Un conductor de un vehículo de color azul se subió a un camellón e impactó contra dos árboles por lo cual el vehículo quedó con severos daños. Todo ocurrió la noche de este domingo en el cuarto anillo entre avenidas San Martín y Busch, zona noroeste de Santa Cruz de la Sierra.

El hecho se tránsito se registró cuando aún regía la prohibición de circulación por las elecciones generales en el país.

Según el informe, el conductor resultó herido, pero no de gravedad, al lugar llegaron ambulancias para dar atención médica al hombre herido, sin embargo no quiso recibir la atención y prefirió no ser llevado a un centro médico.

Un personal policial llegó al lugar para señalizar la zona y evitar que otros conductores puedan chocar con las ramas que quedaron en la avenida.

Este hecho ya es investigado por la Unidad de Tránsito para conocer si el conductor estaría en presunto estado de ebriedad y saber las causas que ocasionaron el accidente.