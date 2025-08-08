Conozca cuál será el recorrido que se realizará para la Entrada Folclórica por la Virgen de Urkupiña

Este sábado se realizará la tan esperada entrada que se espera arranque a las 08:00 horas. Habrá un cierre de vías por lo que se deben tomar precauciones.
Fuente: Unitel
Este fin de semana se realizará la tan esperada Entrada Folclórica como parte de las actividades por la festividad de la Virgen de Urkupiña, en el municipio de Quillacollo, Cochabamba.
Son más de 4 kilómetros que los danzarines deberán recorrer por las diferentes vías este sábado para llegar hasta el santuario de la ‘mamita’ de los cochabambinos que se encuentra en el tempo de San Idelfonso.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Pero, ¿cuál es el recorrido que realizarán?
El punto de partida será en la avenida Martín Cárdenas hasta la plaza de Las Sirenas, luego recorre la avenida Circunvalación para trasladarse hasta la calle Ricardo Soruco.
Luego se dirigen hasta la avenida Blanco Galindo donde se encontrará el palco oficial, posteriormente se llega hasta la Plaza Bolívar, se gira hacia la calle Suárez Miranda hasta la 20 de Diciembre y luego hacia la calle Ballivían.
Ilustración del recorrido para la entrada folclórica
Se continúa recto hasta la calle Héroes del Chaco y finalizar en la plaza principal 15 de Agosto donde se encuentra el templo de San Ildefonso, donde los bailarines cumplen también su promesa de llegar a los pies de la virgen.
Se tiene previsto que la entrada arranque a las 08:00 horas y se extienda hasta casi medianoche debido a la gran cantidad de grupos y fraternidades que participarán.
Cierre de vías
Recuerde que las vías mencionadas estarán cerradas y serán exclusivamente para el trayecto que los danzarines, por lo que los vehículos que quieran transitar deberán buscar rutas alternas y prever el congestionamiento que se puede registrar en ciertos puntos.