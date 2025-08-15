Conrrado Moscoso disputará la final de ráquetbol en los Juegos Mundiales 2025

Conrrado Moscoso buscará el oro en la final de singles del ráquetbol en los Juegos Mundiales 2025. Ángela Barrios sufrió una lesión y se complica su participación por el bronce. eju.tv





Fuente: eldeber.com.bo

El chuquisaqueño Conrrado Moscoso avanzó a la final de singles en el ráquetbol de los Juegos Mundiales 2025 que se desarrollan en Chengdu, China, y este viernes a las 23.15 HB se medirá con Diego García, boliviano que compite por Argentina, por la medalla de oro, la única que le falta en su destacado palmarés.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Moscoso aseguró su lugar en la definición tras superar al mexicano Eduardo Portillo por 3-1, con parciales de 11-4, 11-3, 9-11 y 11-6, en un partido disputado en el Hi-Tech Zone Sports Centre Public Fitness Gymnasium. García, por su parte, derrotó al guatemalteco Edwin Galicia por 12-10, 11-4 y 11-9, lo que marcará una final protagonizada por raquetbolistas bolivianos, aunque García represente a Argentina desde 2019 debido a la falta de apoyo en Bolivia.

De conquistar el oro, Moscoso completaría su colección de medallas, que incluye preseas doradas en Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Panamericanos, así como en mundiales, Panamericano de ráquetbol y torneos del Tour Profesional.

Por otro lado, la cruceña Ángela Barrios estuvo muy cerca de avanzar a la final femenina, pero sufrió una lesión en su pierna derecha durante la semifinal ante la mexicana Paola Longoria, perdiendo un ajustado partido por 3-2. Barrios llegó a ponerse arriba en el quinto set por 7-3 y luego 9-9, pero no pudo continuar tras lesionarse en el décimo punto. Los parciales fueron 9-11, 11-8, 12-10, 9-11 y 10-9.

Esta lesión también impidió que Barrios y Moscoso participen en los cuartos de final de dobles mixtos, donde estaban enfrentando a los japoneses Michimune Kono y Kajino Harumi por walkover. La boliviana esta programada para jugar el partido por el bronce contra la guatemalteca Ana Martínez este sábado a las 07.00 HB, aunque su participación aún es incierta debido a la lesión.