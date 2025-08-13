Conspiranoicos viajan al corazón de la guerra en Ucrania que creen imaginaria

Para los checos Petra, Ivo y Nikola, los bombardeos rusos en Ucrania son una invención y Vladimir Putin es un héroe, pero un cineasta los llevó a los lugares devastados por el conflicto para filmar su reacción cuando confrontaban la realidad.}

Fuente: RFI

«Como cineasta, no tengo otra arma que el cine, y quería oponerme a la guerra de alguna manera», explica a AFP el director, Robin Kvapil, de 43 años de edad, poco antes del estreno de su nuevo documental, «El gran viaje patriótico».

Kvapil cuenta, durante el preestreno del filme en Praga, que visitó Ucrania en dos ocasiones para preparar la película y sostiene que «es una experiencia para toda la vida, que ya no te abandona. Ver estos lugares simplemente te cambia».