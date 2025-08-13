Conspiranoicos viajan al corazón de la guerra en Ucrania que creen imaginaria

Categorías MundoEtiquetas

Para los checos Petra, Ivo y Nikola, los bombardeos rusos en Ucrania son una invención y Vladimir Putin es un héroe, pero un cineasta los llevó a los lugares devastados por el conflicto para filmar su reacción cuando confrontaban la realidad.}

Nikola (izq.), Petra e Ivo, protagonistas del documental "El gran viaje patriótico", posan entre los escombros en un gimnasio destruido en Bohorodychne, en Ucrania, el 22 de octubre de 2024
Nikola (izq.), Petra e Ivo, protagonistas del documental «El gran viaje patriótico», posan entre los escombros en un gimnasio destruido en Bohorodychne, en Ucrania, el 22 de octubre de 2024 © Stanislav Krupar / Punk Film/AFP

Fuente: RFI

 

eju.tv


 

«Como cineasta, no tengo otra arma que el cine, y quería oponerme a la guerra de alguna manera», explica a AFP el director, Robin Kvapil, de 43 años de edad, poco antes del estreno de su nuevo documental, «El gran viaje patriótico».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Kvapil cuenta, durante el preestreno del filme en Praga, que visitó Ucrania en dos ocasiones para preparar la película y sostiene que «es una experiencia para toda la vida, que ya no te abandona. Ver estos lugares simplemente te cambia».