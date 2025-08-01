Control permanente en Senkata contra el comercio ilegal

Un control permanente se realizará en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto. La Alcaldía informó que un equipo de guardias municipales permanecerá en inmediaciones del Paso a Desnivel Revolución Senkata para evitar los asentamientos ilegales de comerciantes.

“En este momento se está coordinando que los guardias municipales se queden a efectos de evitar que los comerciantes se puedan asentar en el lugar. Los guardias municipales estarán resguardando esta área verde del municipio”, explicó el director municipal de Ferias y Mercados, Josua Araya.

La comuna recibió denuncias de constantes asentamientos de gremiales, pese a no estar autorizados. Incluso se habrían presentado actitudes violentas en el sector. Por ello, la comuna decidió realizar una intervención.

SENKATA

“Son muy agresivos y no quieren moverse. Una noche vinieron con palos y nos han golpeado. Es muy peligroso, ya no se puede andar por acá, por eso queremos que se retiren”, afirmó la vecina, Virginia Acarapi, según una nota institucional.

Ante esta situación, al menos 50 guardias municipales y 15 funcionarios de la Dirección de Ferias y Mercados, Unidad de Transparencia, Dirección de Adulto Mayor, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Dirección de Transparencia ejecutaron un operativo. A este trabajo también se unieron efectivos de la Policía y vecinos del sector.

Entre todos, según la comuna, desalojaron a los comerciantes ilegales en inmediaciones del Paso a Desnivel Revolución Senkata. La municipalidad denunció una reacción violenta de los gremiales antes de ser desalojados.

“Se tiene conocimiento que se estarían asentando ya todos los días. Cuando sabemos que esta es una zona verde, la cual está dentro de las prohibiciones. A consecuencia que hay personas que no cuentan con ningún tipo de autorización, a la molestia también de los señores vecinos que son del lugar, ha habido algún tipo de agresiones entre los vecinos y las personas que estarían asentándose”, dijo el funcionario.

Araya indicó que se emitieron notificaciones, así como boletas de retiro. Sin embargo, el problema se ha vuelto recurrente. Al menos tres operativos se hicieron ya en el lugar. “Los que se encuentran asentados hicieron caso omiso a este operativo y siguen asentándose”, afirmó.

El equipo de control permanente busca evitar que los gremiales sin autorización sigan tomando este sector.