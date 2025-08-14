Controlan uso de harina subvencionada y peso del “pan de batalla” en hornos de La Paz

El Viceministerio de Defensa del Consumidor realizó un operativo de control la madrugada de este jueves en hornos de la ciudad de La Paz.

Mediante un operativo, el Viceministerio de Defensa del Consumidor controló la madrugada de este jueves el uso de harina subvencionada y el peso del “pan de batalla” en hornos de la ciudad de La Paz.

“Podemos corroborar de que el gramaje del pan está sobre los 60 gramos que está establecido y el productor nos indica que está a 50 centavos. Estamos viendo que sí cuenta con un buen peso”, explicó una funcionaria de esa cartera de Estado tras pesar una marraqueta en la balanza.

El operativo de control fue efectivizado por técnicos de los viceministerios de Defensa del Consumidor y de Comercio y Logística Interna en coordinación con el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El martes pasado, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que esta cartera de Estado identificó que al menos 130 puntos de venta de “pan de batalla”, en La Paz y El Alto, comercializan este producto con un peso menor a 60 gramos.

Asimismo, reveló que según denuncias hay panificadores beneficiarios que utilizan la harina subvencionada, para otros fines, como para elaborar “pan de batalla”, pero no para el mercado interno, sino para el contrabando a la inversa, o para acopiar y revenderlo.

“En ese sentido, estamos realizando los verificativos”, afirmó la autoridad gubernamental.