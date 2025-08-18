Copa Sudamericana 2025: La semana clave que definirá a los ocho mejores

Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú definirán esta semana a los ocho mejores del torneo.





Fuente: eldeber.com.bo

La Copa Sudamericana 2025 entra en su fase decisiva con los partidos de vuelta de los octavos de final, que prometen emociones y sorpresas. Los equipos sudamericanos intentarán consolidar sus ventajas o dar vuelta a las series para avanzar a los cuartos de final.

El martes 19 de agosto arranca la acción con tres duelos. Once Caldas colombiano, que llegó desde la fase previa, visitará a Huracán en Argentina con la ventaja de 1-0 y con la misión de mantenerla para instalarse en la siguiente ronda.

Por su parte, Independiente del Valle de Ecuador, bicampeón del torneo, buscará superar al Mushuc Runa tras un ajustado triunfo por 1-0 en la ida. En Brasil, Fluminense visita al América colombiano con la serie favorable 1-2, mientras Fábio, su portero, iguala al inglés Peter Shilton como el jugador con más partidos oficiales en la historia del fútbol mundial.

El miércoles 20 los peruanos quieren dar la sorpresa: Cienciano recibirá a Bolívar, que llega con ventaja de 2-0 y la esperanza de sellar su clasificación. En Ecuador, Alianza Lima tratará de administrar su 2-0 de la ida frente a Universidad Católica, con figuras veteranas como Paolo Guerrero y Hernán Barcos bajo la dirección del experimentado técnico Néstor Gorosito.

Universidad de Chile buscará aprovechar la ventaja 1-0 obtenida ante Independiente en Argentina, en un duelo donde el local atraviesa un momento complicado tras caer ante Vélez en la liga local.

Los octavos cerrarán el jueves 21 con partidos que prometen emoción. Lanús y Central Córdoba definirán en Buenos Aires un duelo que llega igualado tras la victoria mínima del cordobés en la ida. En Mendoza, Atlético Mineiro visitará a Godoy Cruz con la misión de consolidar la remontada conseguida en Belo Horizonte (2-1), liderados por la experiencia de Hulk.

Con series abiertas y varios favoritos en carrera, los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 prometen emociones, goles y nuevas historias en la búsqueda de la gloria continental.