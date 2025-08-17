Creemos alerta de riesgo de motín en Chonchocoro, “que pondrían en riesgo la integridad física de Camacho”

El frente político Creemos emitió un comunicado para alertar que este día de elecciones hay riesgo de un motín de internos en la cárcel de Chonchocoro, La Paz, donde está con detención preventiva el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

“Esta situación pondría en riesgo la integridad física del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca”, detalla el comunicado.

El comunicado fue emitido por la página oficial del frente político en la red social facebook a solo horas del inicio del 17 de agosto, día de las elecciones en Bolivia, en las que 7,9 personas asistirán a las urnas a votar.

