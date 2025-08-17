Creemos alerta de riesgo de motín en Chonchocoro, “que pondrían en riesgo la integridad física de Camacho”Categorías SeguridadEtiquetas 17/08/2025 Creemos emitió un comunicado en el que alertó que hay riesgo de que se registre un motín en la cárcel de Chonchocoro, La Paz, donde está el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho desde el 2022. [Foto: EFE] / El gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en una de sus salidas de la cárcel rumbo a los tribunales Fuente: Unitel El frente político Creemos emitió un comunicado para alertar que este día de elecciones hay riesgo de un motín de internos en la cárcel de Chonchocoro, La Paz, donde está con detención preventiva el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho. eju.tv “Esta situación pondría en riesgo la integridad física del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca”, detalla el comunicado. El comunicado fue emitido por la página oficial del frente político en la red social facebook a solo horas del inicio del 17 de agosto, día de las elecciones en Bolivia, en las que 7,9 personas asistirán a las urnas a votar. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En el documento se exige a las autoridades de Gobierno y de Régimen Penitenciario, que actúen conforme a las leyes y a los derechos humanos, resguardando la vida y la integridad del gobernador. Se menciona directamente al Ministerio de Gobierno y a Régimen Penitenciario. “Cualquier atentado contra el gobernador es de absoluta responsabilidad del régimen del Movimiento Al Socialismo”, finaliza el comunicado. Camacho está en Chonchocoro desde diciembre de 2022, fue trasladado con detención preventiva por la investigación de la crisis política de 2019. No obstante, luego se le abrieron más procesos. Hijo de Camacho denuncia amenaza de motín en Chonchocoro