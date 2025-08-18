Criminóloga sostiene que la victoria de Lara explica el nivel de repudio de la ciudadanía hacia la Policía

Según el último informe de Latinobarómetro, la Policía Boliviana es la institución que peor confianza goza en Latinoamérica, incluso la policía venezolana recibió mejor percepción.

Tras la sorpresiva victoria del binomio Rodrigo Paz – Edman Lara, la criminóloga Gabriela Reyes sostuvo que el gran apoyo que recibió el binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC) refleja el nivel de repudio que tiene la ciudadanía hacia la Policía Boliviana, una de las instituciones más desprestigiadas por sus constantes denuncias de corrupción.

Con el 95% de las actas computadas en el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Paz y Lara son los ganadores de las elecciones con el 32,1%. Le sigue Jorge Tuto Quiroga, con 26,8%. Ambos se disputarán la presidencia en una segunda vuelta.

En ninguna de las encuestas previas a la jornada electoral se visibilizó una victoria del PDC, ya que siempre estaba relegado entre los últimos lugares.

“Lara encarna el repudio ciudadano a una de las instituciones más desprestigiadas del país, que es la Policía Boliviana, pero a través de esta denuncia, canaliza también la indignación contra la corrupción estatal en su conjunto”, indicó Reyes.

El excapitán saltó al escenario público luego de denunciar corrupción en los diferentes niveles de la cúpula policial. Por sus denuncias, fue apartado de la institución Verde Olivo.

“La Policía es el contacto inmediato, el más visible y el más cotidiano, que tiene la gente con el Estado. Hoy por hoy, se ha vuelto sinónimo de extorsión, abuso, corrupción”, resaltó la experta.

Según el último informe de Latinobarómetro, la Policía Boliviana es la institución que peor confianza goza en Latinoamérica, incluso la policía venezolana recibió mejor percepción.

De acuerdo a la explicación de Reyes, ese rechazo a la institución del orden también habría afectado a Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno, quien postuló a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo.

La exautoridad, quien tuvo la oportunidad de devolverle la credibilidad a la Policía, recibió un 3,1% de apoyo.