CSUTCB arcista amenaza con movilizaciones si la derecha gana las elecciones

A escasos días de las elecciones nacionales, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala arcista, Lucio Quispe, aseguró que las organizaciones sociales no permitirán el retorno de la derecha al poder y anticipó movilizaciones si esta se impone en las urnas.

“Creo que no vamos a permitir, hermanos, creo que seguramente a través de organizaciones va a haber movilizaciones”, advirtió Quispe ante los medios.

El dirigente acusó a la derecha de tener como objetivo el saqueo de los recursos naturales estratégicos, como el litio, y denunció que ya existen planes para explotar este mineral en beneficio de intereses externos.

“La derecha tiene intenciones de saquear el país”, enfatizó Quispe y agregó que los políticos que no son de izquierda desconocen la soberanía nacional.

Consultado sobre si respetarán los resultados electorales, el dirigente campesino fue cauto y afirmó que la decisión será tomada en un ampliado nacional después de las elecciones, mientras reafirmó su respaldo al binomio del MAS, Eduardo Del Castillo y Milán Berna, y llamó a la unidad de la izquierda en torno a esta candidatura.