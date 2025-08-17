¿Cuántos nacimientos se registraron en la jornada electoral?

La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, informó sobre los nacimientos, atenciones médicas y referencias registradas durante este domingo.

La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, informó que durante esta jornada de elecciones generales se registraron 104 nacimientos en los hospitales de Bolivia. A pesar del proceso electoral, la atención médica continuó ininterrumpidamente en todo el país.

Castro también destacó que, además de los nacimientos, se brindaron 2,800 atenciones médicas y se realizaron 125 referencias en el territorio nacional, gracias al despliegue de brigadas y equipos de salud.

La ministra concluyó su reporte afirmando que «la salud no se detiene» y que el Gobierno continuará trabajando para fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS), garantizando una atención oportuna, integral y de calidad para la población. El trabajo de los equipos médicos y la planificación del Ministerio de Salud permitieron que las necesidades de salud de la población fueran atendidas eficazmente, incluso en un día de gran movilización cívica.