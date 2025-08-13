Cuatro heridos tras el choque de una camioneta y un camión en la ruta hacia Copacabana

Uno de los heridos quedó atrapado entre los fierros de la carrocería de uno de los vehículos. El accidente se produjo la mañana de este miércoles cuando aparentemente uno de los vehículos salía de cargar combustible

Heidy Tarqui

Fuente: Unitel

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles, donde una camioneta y un camión chocaron en la carretera hacia Copacabana, La Paz, dejando un saldo de cuatro personas heridas. Según la información preliminar, el hecho se registró cuando la camioneta salía de una estación de servicio luego de cargar combustible. [Foto: Heidy Tarqui – UNITEL] / Así quedaron ambos vehículos tras el choque Aparentemente, el conductor no se fijó que otro vehículo se encontraba circulando cerca, por lo que terminó siendo impactado por la parte trasera. "Se ha registrado un hecho de tránsito que están involucrados dos vehículos. Lastimosamente, el resultado del hecho se tiene cuatro personas heridas que fueron trasladadas a la clínica Cruz Azul de San Roque", manifestó a UNITEL un teniente de la Policía que se encontraba en el lugar de los hechos.