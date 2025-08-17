Damián Condori retorna a Sucre con el deseo de votar este domingo

Después de 45 días de tratamiento en Cochabamba, el gobernador titular de Chuquisaca, Damián Condori, retornó este sábado a Sucre donde fue ingresado a una clínica privada para continuar con su recuperación.

Después de 45 días de tratamiento en Cochabamba, el gobernador titular de Chuquisaca, Damián Condori, retornó este sábado a Sucre donde fue ingresado a una clínica privada para continuar con su recuperación. Hasta anoche no estaba confirmado si emitirá su voto, aunque CORREO DEL SUR supo que ese es su deseo y por tal motivo llegó un día antes.

La madrugada del 19 de junio, Condori sufrió una caída que le provocó un trauma encéfalo craneano y un deterioro neurológico por el que estuvo 13 días en terapia intensiva del hospital Chuquisaca.

Luego, por decisión de su familia, fue trasladado a la Clínica Los Olivos de la ciudad de Cochabamba, donde continuó su tratamiento. A mediados de julio dejó cuidados intensivos y fue llevado a una sala común.

Según sus allegados, Condori muestra una evolución “sorprendente”, a tal punto que incluso empezó a caminar, por lo que él mismo pidió ser trasladado nuevamente a Sucre.

LLEGADA

El Gobernador titular debía llegar al departamento en el avión de BoA que aterrizó cerca de las 8:00 de este sábado en el aeropuerto de Alcantarí, procedente de Cochabamba.

Así también lo creyeron una treintena de sus seguidores, que acudieron a la terminal aérea uniformados con poleras que decían “Bienvenido, gobernador Damián Condori”, globos blancos en mano. Sin embargo, él nunca apareció.

Fuentes cercanas a la autoridad indicaron que habían decidido trasladarlo por vía terrestre para evitar el contacto con la prensa y la ciudadanía. Su llegada a la capital se habría producido a las 5:30, acompañado por familiares y un político de su confianza, además de un equipo de médicos especialistas.

DIRECTO A LA CLÍNICA

Tras su arribo, Condori fue ingresado a la clínica privada “Camino Real” para continuar su recuperación bajo cuidados especiales “por unos días más”.

Respecto a su vuelta a la Gobernación, Gustavo Pereira, exfuncionario y allegado, dijo que “hay que esperar todavía la evaluación de los médicos, hay que esperar el tema de que pueda estar o no apto para poder ya cumplir sus funciones”.

En las últimas horas, fuentes cercanas indicaron que Condori emitirá su voto este domingo. No obstante, hasta el cierre de la presente edición eso no estaba confirmado.