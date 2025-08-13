Debate: Vocero de Andrónico considera ‘discriminación’ y ‘acoso político’ que hayan puesto atril vacío

Félix Ajpi, vocero de Andrónico Rodríguez, denunció que fue una “guerra sucia”, “discriminación” y “acoso político” haber puesto el atril vació del candidato de la Alianza Popular en el segundo debate presidencial, cuando había avisado su ausencia.

Andrónico había confirmado su presencia en el debate, pero horas antes la delegada de Alianza Popular presentó una nota al Órgano Electoral para informar que el candidato no estaría.

Sin embargo, pese a su ausencia, el atril del candidato de Alianza Popular estuvo vacío en el debate.

“Eso se llama discriminación, acoso político, un maltrato político tener su atril, deberían estar todos sus atriles de los ocho”, reclamó Félix Ajpi.

El vocero explicó que, ante la información de que se había suspendido el debate, Andrónico dispuso del tiempo para asistir a otros compromisos. Responsabilizó al Órgano Electoral por poca seriedad al respecto.

En este caso, el vocal Francisco Vargas dijo que no se haría el debate ante la ausencia de algunos candidatos, pero la Sala Plena del TSE determinó ratificar el evento con los postulantes que estén dispuestos.