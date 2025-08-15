Defensoría arremete contra comediantes del ‘Roast’: pide que sean investigados por burlarse de la ‘diversidad humana’

Consideró que “al utilizar estos términos en son de burla incita a la discriminación hacia las personas con trastorno del espectro autista, promueve el rechazo a la identidad étnica y discriminación racial, prohibidos por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación”.

Fuente: Erbol

La Defensoría del Pueblo ha expresado su “enérgica” condena al show denominado “Roast” que se realizó a un candidato presidencial, porque se utilizaron con burla términos como “autista”, “negro, colla y discapacitado”. Exige disculpas e investigación a los comediantes que participaron.

Consideró que “al utilizar estos términos en son de burla incita a la discriminación hacia las personas con trastorno del espectro autista, promueve el rechazo a la identidad étnica y discriminación racial, prohibidos por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación”.

“Preocupa de sobremanera que se continúe utilizando las condiciones y la diversidad humana para generar mofa o causar burla, sin importar la denigración y afectación que esto puede generar a la dignidad y el menoscabo de los derechos humanos de las personas, logrando únicamente reforzar y perpetuar estereotipos, prejuicios y barreras sociales que impiden la inclusión plena y efectiva de las personas, imposibilitando una igualdad real y sustantiva”, dice el pronunciamiento de la entidad defensorial.

Además, la Defensoría exigió a los comediantes que participaron de dicho evento que “realicen las disculpas públicas hacia las personas que pudieron sentirse afectadas”.

Asimismo, instó a las autoridades competentes que inicien las investigaciones correspondientes, porque en criterio de la Defensoría estos hechos “incitan a la discriminación” y no pueden quedar en la impunidad.

Por último, la Defensoría pidió a otras instituciones públicas, entidades privadas, organizaciones sociales y a la población en general que cuestione este tipo de manifestaciones y a aportar a construir una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos y dignidad humana.