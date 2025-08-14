Defensoría está preocupada por el contrato del litio y pide priorizar el respeto a la Madre Tierra

En el marco de la protección del medio ambiente, la Defensoría del Pueblo ha expresado su “profunda preocupación”, debido a la aprobación del contrato de explotación del litio suscrito con una empresa rusa, por parte de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados.

La aprobación se realizó el martes, en medio de una sesión marcada por denuncias de irregularidades y hechos de violencia. El oficialismo instaló la sesión en el hemiciclo con protección policial.

La entidad defensorial advirtió que cualquier decisión sobre la industrialización del litio debe adoptarse con la máxima transparencia, observando la normativa nacional e internacional aplicable.

Asimismo, exhortó a “la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a actuar con responsabilidad y en apego a los principios de protección ambiental, priorizando el respeto a los derechos de la Madre Tierra, el interés nacional y las acciones legales en curso, así como las demandas de la población potosina”.

La Defensoría recordó que ha solicitado medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz, para pedir la suspensión del tratamiento de proyectos de ley vinculados a estos contratos hasta contar con estudios ambientales integrales.

También pide que se cumplan los procedimientos de consulta previa, libre e informada antes de su aprobación, además de normas que exijan evaluaciones estratégicas ambientales previas al tratamiento de contratos.