Del Castillo propone eliminar la reelección presidencial en la Constitución

El candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, propuso este sábado eliminar la figura de la reelección presidencial de la actual Constitución Política del Estado, invocando la costumbre aimara del muyu, que plantea que todo debe circular, incluidas las personas en el ejercicio del poder.

Fuente: ERBOL

Durante un acto de campaña en Satélite Norte, municipio de Warnes (Santa Cruz), acompañado por decenas de motociclistas y simpatizantes, Del Castillo afirmó que, con o sin cargo, defenderá a las clases populares y trabajadoras frente a un eventual gobierno de Jorge Tuto Quiroga o Samuel Doria Medina, a quienes acusó de pretender privatizar empresas estatales.

“Vamos a defender a los gremiales, campesinos, pueblos indígenas y mujeres, porque ellos —Tuto Quiroga o Samuel Doria Medina— vienen con una lógica de matonaje. Nosotros queremos transformar la vida de los compañeros y no necesitamos dos, tres o cuatro periodos para gobernar; necesitamos uno, y por eso queremos eliminar la reelección”, declaró.

El postulante sostuvo que, siguiendo la cultura del muyu en el occidente del país, el próximo gobierno debería ser liderado por sectores como gremiales, mototaxistas y fabriles, priorizando la inversión en salud y educación para reducir desigualdades.

Además, aseguró que defenderá los bonos sociales, como el Juancito Pinto y la Renta Dignidad, financiados con utilidades de empresas públicas, frente a propuestas de privatización que, según advirtió, pondrían en riesgo esas conquistas.

