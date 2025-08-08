Delincuentes se roban tres caballos y huyen cabalgando en los animales

Santa Cruz. En medio de la fuga, uno de los delincuentes cae del caballo; sin embargo, los vecinos no logran capturarlo. El hecho se registró en el barrio Magisterio Sur, de Santa Cruz de la Sierra.

Fuente: Unitel

En el barrio Magisterio Sur, de Santa Cruz de la Sierra, tres sujetos robaron tres caballos. El hecho se registró la noche del jueves y los vecinos salieron de sus viviendas ante los gritos de los propietarios que se dieron cuenta del robo.

Los afectados indicaron que revisaron las cámaras de seguridad y ahí se observa cómo los delincuentes se roban los equinos.

[Captura de video] / Los sujetos huyen cabalgando los caballos

En las imágenes se observa cómo los tres delincuentes huyen cabalgando cada uno en un caballo. Fueron perseguidos por los propietarios y cuando están en una calle de tierra, uno de los delincuentes cae; sin embargo, termina huyendo a pie.

Se aguarda un nuevo reporta para conocer si los propietarios lograron recuperar al menos a uno de sus animales.