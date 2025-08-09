Demanda a su empresa por pagarle por no hacer nada durante más de 20 años

Una mujer francesa acusa a su empleador por «inactividad forzada» y por «hacerla invisible» en su lugar de trabajo.

Fuente: RT

Una mujer francesa ha demandado a Orange, una de las mayores empresas de telecomunicaciones de Europa, por haberla mantenido en un puesto sin responsabilidades durante más de 20 años, mientras recibía su salario.

Laurence Van Wassenhove comenzó a trabajar como asistenta de recursos humanos en 1993, cuando la empresa se llamaba France Télécom. Sin embargo, luego de desarrollar epilepsia y hemiplejia, no pudo seguir trabajando en ese puesto y le ofrecieron un trabajo de secretaria.

En 2002, cuando la compañía pasó a llamarse Orange, solicitó una transferencia a otra región de Francia, sin éxito. La empresa la clasificó como no apta para el puesto y la mantuvo en inactividad y en un limbo profesional durante 20 años, lo cual, según ella, le provocó una grave depresión.

«Me trataron como si no existiera»

Según Laurence, esta experiencia fue una pesadilla psicológica y por tal razón decidió tomar acciones legales, demandando a su empleador por «inactividad forzada» y por «hacerla invisible» en su lugar de trabajo.

«Me pagaron, sí», dijo Laurence, citada por Daily Mail, «pero me trataron como si no existiera». Afirma sentirse como una «secretaria marginada», lo cual afectó su salud mental. «Estar en casa, sin trabajar y con sueldo no es un privilegio. Es muy duro de soportar», añadió.

La demanda presenta una acusación sobre Orange por incumplimiento de su deber legal de satisfacer las necesidades de salud y brindar un trabajo significativo a sus empleados que se consideren médicamente no aptos para continuar en sus funciones originales, lo cual es un requisito según la legislación laboral francesa.

Orange aseguró que ellos habían tomado en cuenta la «situación social personal» de Laurence, y trataron de mantenerla en las mejores condiciones posibles; consideraron incluso ofrecerle otro puesto, pero no fue posible porque en ese momento Laurence se encontraba frecuentemente de baja por enfermedad.