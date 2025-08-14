Demócrata es arrestado en ropa interior y se identifica como Dios y Superman

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un candidato al cargo de gobernador por el Partido Demócrata en Carolina del Sur (EE.UU.) fue arrestado en ropa interior mientras gritaba groserías por la calle y se llamaba a sí mismo Dios y Superman.

William ‘Mullins’ McLeod fue detenido en mayo de este año al ser visto gritando a todo pulmón mientras caminaba en calzoncillos por el centro de la ciudad de Charleston, pero la grabación no se hizo pública hasta esta semana. En ella se puede observar cómo el hombre se resiste a identificarse y agrede verbalmente a los oficiales de Policía.

Un informe preliminar del incidente, obtenido por medios locales, apunta que el político tenía los ojos extremadamente rojos y dilatados, signos típicos de un individuo bajo la influencia de un narcótico estimulante. Ahora, el todavía candidato enfrenta cargos por alteración del orden público.

A raíz del escándalo, el Partido Demócrata declaró que es evidente que McLeod «se encuentra navegando profundos desafíos», por lo que es mejor que se retire de la contienda electoral y se concentre en su bienestar mental y emocional.