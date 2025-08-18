Demuelen construcciones que estaban en áreas verdes de la zona sur de Cochabamba

Fuente: Unitel

Personal municipal procedió con la demolición de construcciones que aparentemente se realizaron de manera ilegal en el sector de Cerro Blanco, zona de San Marcos, al sur de la ciudad de Cochabamba.

La Subalcaldía Itocta llegó hasta el lugar con maquinaria pesada y en compañía de la Policía para proceder con el retiro de las personas que estaban ocupando estos espacios y que supuestamente estaban destinados para ser áreas verdes.

Las personas afectadas afirmaron que viven en el lugar desde hace 30 años y que habrían comprado los terrenos, por lo que aseguraban ser los dueños y se negaban a desalojar.

Ante la presencia de los funcionarios y los efectivos, los supuestos propietarios se concentraron en el lugar e intentaron impedir la demolición de sus predios, por lo que hubo amagues de enfrentamientos con los policías.

Sin embargo, los uniformados terminaron haciendo uso de agentes químicos para dispersar a la gente y evitar que se registre algún incidente mayor.