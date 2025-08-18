Demuelen construcciones que estaban en áreas verdes de la zona sur de Cochabamba

Demuelen construcciones que estaban en áreas verdes de la zona sur de CochabambaCategorías SeguridadEtiquetas 18/08/2025 Personal municipal llegó al sector de Cerro Blanca con maquinaria pesada y personal policial para proceder con el desalojo y destrucción de muros que ya habían sido levantados. Ariel Buitrago Maquinaria pesada destruyó los muros que se habían construido en el lugar Fuente: Unitel eju.tv Personal municipal procedió con la demolición de construcciones que aparentemente se realizaron de manera ilegal en el sector de Cerro Blanco, zona de San Marcos, al sur de la ciudad de Cochabamba. La Subalcaldía Itocta llegó hasta el lugar con maquinaria pesada y en compañía de la Policía para proceder con el retiro de las personas que estaban ocupando estos espacios y que supuestamente estaban destinados para ser áreas verdes. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Las personas afectadas afirmaron que viven en el lugar desde hace 30 años y que habrían comprado los terrenos, por lo que aseguraban ser los dueños y se negaban a desalojar. Ante la presencia de los funcionarios y los efectivos, los supuestos propietarios se concentraron en el lugar e intentaron impedir la demolición de sus predios, por lo que hubo amagues de enfrentamientos con los policías. Sin embargo, los uniformados terminaron haciendo uso de agentes químicos para dispersar a la gente y evitar que se registre algún incidente mayor. [Foto: Ariel Buitrago – UNITEL] Desde la Subalcaldía afirman que desde el año pasado se realizó el proceso y pese a las múltiples notificaciones que se entregaron, los vecinos siguieron construyendo en el lugar, por lo que se actuar para finalmente desalojarlos. La maquinaria pesada comenzó con la demolición de muros y demás construcciones que se habían hecho en estos espacios, pese al llanto y gritos de las personas que buscaban impedir este accionar.