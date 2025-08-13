Denuncian intento de robo en un depósito de Dircabi, delincuentes huyeron al verse descubiertos por vecinos

El hecho se registró en la ciudad de Cochabamba, donde las personas de la zona notaron la presencia de desconocidos que intentaban sacar bolsas del interior de las instalaciones.

Fuente: Unitel

La Policía se encuentra investigando un presunto intento de robo al interior de un depósito de la de Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) ubicado en la avenida Capitán Ustariz de la ciudad de Cochabamba. Según la denuncia, durante la madrugada de este miércoles, vecinos notaron la presencia de desconocidos en estas instalaciones, los cuales se encontraban acumulando bolsas de yute de color azul que sacaron del interior. [Foto: UNITEL] / Personal policial recuperó las bolsas que fueron sustraídas de Dircabi Sin embargo, al notar la presencia de las personas de la zona y verse descubiertos, los sujetos terminaron huyendo del lugar dejando los objetos cerca de la puerta de ingreso. Ante esto, los vecinos alertaron a la Policía de la situación.