Desde el Concejo cruceño critican el viaje del alcalde; la solicitud no indica destino ni propósito

“No dice el propósito o el fin del viaje, como siempre el alcalde faltándole respeto a la ciudadanía”, sostuvo el presidente en ejercicio del Concejo, señalando que se prevé incluir el análisis en la agenda de la próxima semana

Fuente: Unitel

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra tomó conocimiento de una solicitud enviada por el alcalde Jhonny Fernández para ausentarse del país del 23 al 30 de agosto; sin embargo, la nota, que ingresó por vía regular, no especifica el motivo ni el destino del viaje, situación que generó observaciones dentro del legislativo.

Así lo reportó José Alberti, presidente en ejercicio del Concejo, al explicar que el tema podría ser tratado en la próxima sesión que se podría desarrollar el martes o miércoles de la siguiente semana, toda vez que se retomaron las labores ediles después de una paralización que se extendió por cerca de cinco semanas.

“Hoy tomamos conocimiento, el alcalde ingresó una solicitud para un viaje temporal del 23 al 30 de agosto. En la carta, que ya es pública, no dice el propósito o el fin del viaje, como siempre el alcalde faltándole respeto a la ciudadanía. Viaja y no dice para qué”, cuestionó Alberti en contacto con UNITEL, al resaltar que no es la primera vez que se omite esa información.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por su parte, el concejal ‘Mamén’ Saavedra (Demócratas) también se refirió al tema, señalando que ya son al menos 14 viajes del alcalde y advirtió que este ya no pide permiso, sino que solamente comunica al Concejo Municipal y y el Concejo tiene que elegir un alcalde interino para que asuma la administración.

“Nunca ha traído nada para la ciudad, no son viajes que generen un beneficio para el municipio”, manifestó Saavedra y criticó el momento elegido por el alcalde para ausentarse. “Está viajando en un momento en que la ciudad está totalmente abandonada (…) Ya estuvo en campaña los últimos tres meses. Acaba la campaña y se manda a cambiar”, cuestionó.

Desde la Alcaldía, Fernández explicó que el viaje responde a gestiones con el Banco Mundial, organismo al que se está solicitando “créditos adicionales” para ciclovías y el mejoramiento de la ciudad, tema que está en su agenda desde hace 40 días.

El viaje de Fernández, según la documentación, está programado del 23 al 30 de agosto, es decir, por ocho días, detallando también que la solicitud de licencia “es por motivo de viaje programado”.