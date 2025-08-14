Dictan detención preventiva para implicados en triple asesinato en Santa Cruz

Un juez cautelar dictó detención preventiva para los cuatro implicados en el asesinato de tres hombres que fueron encontrados embalados y con signos de tortura en una vivienda de la zona norte de Santa Cruz.

La detención será por un plazo de 180 días, según lo determinó la justicia en la audiencia cautelar que se desarrolló este jueves.

Según el dictamen, dos de los implicados deberán cumplir su detención preventiva en el penal de Palmasola, mientras que los otros dos, serán trasladados al Centro de Readaptación Productiva de Montero (Ceprom).