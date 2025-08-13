Diputado arcista Rolando Cuéllar renuncia como candidato a senador por el MAS

El legislador oficialista aseguró que no va a ser «responsable de la derrota» en los comicios generales del 17 de agosto.

eju.tv / Video: Erbol

El diputado oficialista Rolando Cuéllar anunció este miércoles su renuncia como candidato a senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que no quiere ser «responsable de la derrota» que avizora este domingo en los comicios generales.

«Yo digo si la derrota del MAS es este domingo 17 tiene nombre y apellido, pero yo no voy a ser responsable de la derrota; yo como diputado, como militante, me estoy apartando de las elecciones nacionales y nos estamos preparando para las subnacionales (como candidato) a gobernador», declaró el asambleísta nacional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Luego de la fractura del MAS entre el evismo y el arcismo, Cuéllar decidió seguir la línea del presidente Luis Arce. Para los comicios generales proclamó al binomio Eduardo del Castillo-Milán Berna y fue inscrito como candidato a senador por Santa Cruz, plaza a la que renunció en esta jornada.

«Si cambian de binomio, den por hecho que Rolando Cuéllar va a votar por ese binomio, pero si no me representan Eduardo ni Milán, yo no voy a ser tirasacos como antes, hace 20 años nos manejaban como les daba la gana, pero ya no somos muchachos», sostuvo Cuéllar.

El legislador arcista cuestionó la selección de candidatos del MAS para los comicios generales y la que considera una falta de respeto a la conducción orgánica del partido que marcha en los últimos lugares de las encuestas de preferencia electoral.