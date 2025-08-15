Diputado Burgos insta a retomar trabajo legislativo tras elecciones

Delfort Burgos instó a sus colegas a priorizar los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, enfatizando la importancia de debatir las iniciativas pendientes.

Fuente: https://lapatria.bo

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Delfort Burgos, hizo un llamado este jueves 14 de agosto a sus compañeros legisladores para que retomen sus actividades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tras la jornada electoral programada para el 17 de agosto.

Burgos reconoció que en las últimas semanas la ALP ha enfrentado dificultades para llevar a cabo sus sesiones debido a la falta de quórum. Esta situación ha impedido el avance en el tratamiento de diversas iniciativas legislativas.

Prioridad en proyectos de ley

El legislador instó a sus colegas a dar prioridad al tratamiento de proyectos de ley, recordando que actualmente hay más de 80 iniciativas pendientes. Además, mencionó que se encuentran alrededor de 1.000 millones de dólares en créditos que deben ser considerados antes de que finalice la legislatura el 8 de noviembre de 2025.

Burgos subrayó que, independientemente de si los proyectos son aprobados o rechazados, es fundamental debatirlos, ya que esa es la función principal para la cual fueron elegidos. Calificó como una “irresponsabilidad” que algún parlamentario decida abandonar sus tareas antes de finalizar su mandato.

Convocatoria para nuevos vocales

Asimismo, el diputado mencionó que está pendiente la convocatoria para la elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este proceso podría concluir durante la actual gestión, siempre que el tiempo lo permita. De no ser así, aseguró que la responsabilidad recaerá en la próxima legislatura.

Elecciones subnacionales en 2026

En relación con las elecciones subnacionales que están previstas para mayo de 2026, Burgos indicó que corresponderá a los futuros legisladores definir el cronograma y las acciones necesarias para su organización. Este aspecto será crucial para asegurar un proceso electoral transparente y eficiente.