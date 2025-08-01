Diputado Egüez: Luis Arce Catacora vive realidad paralela, no tiene ni aproximacion a la realidad nacional

«El presidente Luis Arce vive fuera de la realidad del país ya lo sabemos los bolivianos, parece que vive una realidad paralela (…) sigue mintiéndole al país», con esas expresiones el diputado Walthy Egüez fustigó el mensaje ofrecido por el mandatario durante los actos protocolares del 6 de agosto en ocacion del bicentenario patrio.

Fuente: Prensa Creemos

Critico duramente la referencia presidencial acerca del sistema de salud, siendo que los trabajadores de ese servicio en varias regiones del país se encuentran en huelga, la escasez de combustible continúa afectando la productividad, el transporte y la seguridad ciudadana se ve afectada por delincuentes cada vez más violentos.

Egüez reprochó a Arce que continúe mintiendo al pueblo sobre la situación del país, acerca de un supuesto proceso de industrializacion que no es más que la multiplicación de espacios de trabajo para sus acólitos argumentando fábricas, siendo incapaz de poner en marcha la gran industria que necesita el pais y optó por frenar la agroproducción de la región oriental.

En esta misma línea, calificó de «penosamente lamentable» que el presidente Luis Arce tuviera que «salir por la puerta trasera de la Casa de la Libertad», en Sucre, dónde se cumplieron los actos de homenaje al bicentenario de independencia de Bolivia.

